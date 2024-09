Japan krijgt 2 NEOGEO-collecties

Fans van NEOGEO opgelet, want SNK heeft 2 nieuwe collecties aangekondigd voor de Nintendo Switch (dankjewel Gematsu!). Onder de namen ACA NEOGEO Selection Volume 1 en Volume 2 krijgen gamers de kans om klassieke NEOGEO-games aan hun collectie toe te voegen. Er is alleen één nadeel: de collecties zijn alleen nog aangekondigd voor Japan.

SNK deed de aankondiging op hun blog. Hier werd ook gelijk duidelijk gemaakt dat het om 2 fysieke releases gaat die allebei op 12 december uit moeten komen in dat land. Ook is bekendgemaakt dat het om de arcade-versies gaat van de games. En het is geen misselijk lijstje aan titels. Elke collectie bevat tien classics van de arcade-boer:

ACA NEOGEO Selection Vol. 1:

Baseball Stars Professional

Fatal Fury 2

Ghost Pilots

Metal Slug 4

Mutation Nation

Neo Turf Masters

Samurai Shodown

Shock Troopers: 2nd Squad

Stakes Winner 2

The King of Fighters ’95

ACA NEOGEO Selection Vol. 2:

Alpha Mission II

Garou: Mark of the Wolves

Metal Slug X

Riding Hero

Samurai Shodown V

Savage Reign

Shock Troopers

The King of Fighters ’94

Top Hunter: Roddy & Cathy

Top Player’s Golf

Het is op moment van schrijven nog onduidelijk of de games Engelstalige teksten zullen bevatten. We moeten dus nog even afwachten of het interessant is om de games te importeren als je geen Japans kan lezen. Maar houdt dat jou tegen? Of voeg je deze games sowieso toe aan je collectie? Laat het weten in de comments.