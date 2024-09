Zelda-tekenfilm komt uit op DVD

Iedere Nintendo-fan die in de jaren 80 is geboren, zal bekend zijn met de Super Mario Bros. Supershow. Maar één keer in de zoveel tijd zond de zender een andere Nintendo-tekenfilm uit: The Legend of Zelda. En hoewel die serie meer berucht dan echt beroemd is, lijkt het ons toch tof om dit stukje Nintendo-geschiedenis aan onze collectie toe te voegen. En dat kan nu! Want volgende maand komt de serie opnieuw uit op DVD (via Nintendo Life):

The Legend of Zelda – The Complete Series (DVD) pic.twitter.com/GeXUpYpNJG — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 4, 2024

Twitter/X-gebruiker The Art of Videogames heeft de re-release op Amazon gespot. En hoewel het nu nog onduidelijk is of er in Europa ook een heruitgave van de serie uitkomt, lijkt de winkel de DVD wel naar Europa te verschepen. Houd er alleen rekening mee (het is héél lang geleden dat we deze zin hebben moeten zeggen) dat de DVD regio 1 is. Dit houdt in dat je een regiovrije DVD-speler moet hebben om de serie te bekijken.

Voor wie het niet kent, de animatieserie The Legend of Zelda kwam oorspronkelijk uit in 1989. Zoals we al zeiden, was deze tekenfilm onderdeel van de Super Mario Bros. Supershow. Maar waarbij het in de VS duidelijk was dat je op maandag tot en met donderdag de Mario-show kreeg te zien, met op vrijdag Zelda, was de programmering in Nederland minder duidelijk. We wisten nooit welke serie uitgezonden werd als we de tv aandeden.

Uiteindelijk zijn er 13 afleveringen gemaakt van de serie voordat de stekker er werd uitgetrokken. En op zich is dat niet heel gek: de tekenfilmserie is namelijk niet heel goed. Maar als Nintendo-fan die is opgegroeid in de jaren 80, moet de zin “Excuuuuuuse me, Princess” wel hele nostalgische gevoelens opwekken.