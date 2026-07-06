[Review] Moonlight Peaks – Charmante twist op het genre (Switch 2)

Morgen, op 7 juli komt Moonlight Peaks uit voor zowel de Switch als Switch 2. Deze ‘supernatural life sim’ van XSEED, Marvelous Europe en Little Chicken werd begin dit jaar aangekondigd. Ik heb me voor release op de Switch 2 al aan de kleurrijke wereld van het magische stadje mogen wagen. Hoe het vampierleven mij is bevallen lees je in deze review van Moonlight Peaks!

Run je eigen boerderijtje

In de game speel je als een schattige vampier die je bij aanvang helemaal naar wens kunt vormgeven. Ook word je gevraagd een naam te geven aan je Helkitten-huisdier en je boerderij. En dan gaat het sim-avontuur van start. Waarom is onduidelijk, maar tijdens de opening loop je weg van je ouderlijk huis en stap je op de trein naar Moonlight Peaks. In dit magische stadje staat een wat vervallen familie-boerderij en daar neem jij je intrek in. Met de hulp van je bijzondere dorpsgenoten onderhoud je je eigen boerderijtje, maar verbouw je ook magische gewassen en verzorg je vee. Alsof dat niet genoeg is word je ook nog eens een meester in het brouwen van toverdrankjes. Tussen alle quests door ontrafel je tenslotte het mysterie van de zeven families die Moonlight Peaks bevolken. Wie weet lukt het je zelfs om dit stadje wat extra levensvreugde te brengen.

Rustige gameplay-loop

Wie bekend is met sim-games als Hello Kitty Island Adventure herkent de gameplay-loop met in-game dagen, quests, het opbouwen van vriendschappen en minigames. Elke dag om 18 uur – als de zon onder is – stap jij uit je doodskist en begint voor jou de ‘dag’. Wie weet vind je in je brievenbus wel een nuttig poststuk, of staat één van je dorpsgenoten voor de deur met een boodschap of verzoek. Zo krijg je op dag 1 de opdracht om je in te schrijven in de ’town hall’ en daarna volgt de missie om vooral kennis te maken met alle inwoners. Leuke laagdrempelige quests die je bekendmaken met de setting en de besturing. Daarna volgt je eerste echte missie, namelijk het maken van een fles wijn. Hiervoor zul je als vampier-boerin daadwerkelijk aan de slag moeten. Gelukkig tipt de game je om te gaan buurten bij Viktor. Hem kun je ongegeneerd om hulp vragen bij het farmen. Maar vergeet niet om je doodskist in te kruipen voor de zon opkomt!

Deze duwtjes zijn erg welkom, want de uitleg blijft verder minimaal. Het is vooral een kwestie van proberen en op onderzoek uitgaan. Zelf vind ik dat geen probleem, al duurde het daardoor wel even voordat de game klikte. Maar toen ik de smaak eenmaal te pakken had, kon ik erg genieten van mijn vampieren-boerenbestaan. Het tempo van de game ligt laag, vooral doordat je elke ochtend om uiterlijk 6 uur in je kist moet liggen. Doe je dat niet zelf dan teleporteert de game je naar huis en eindigt de betreffende dag. Bij de start van een nieuwe dag kun je zomaar ineens een blauwdruk in je brievenbus vinden voor een machine die je moet maken. Zo reikt de game je op een relaxt tempo de dingen of informatie aan die je nodig hebt. Waardoor jij op je gemakje de charmante setting én personages kunt ontdekken.

Maar oef die laadtijden

Deze game is daardoor uitermate geschikt voor korte speelsessies. Lekker een half uurtje even een in-game dag doorlopen, je gewassen water geven, je dorpsgenoten gedag zeggen of misschien wel een cadeautje geven, of lekker even knuffelen met je Hellkitten. Voor deze review heb ik in korte tijd wat langere sessies aangehouden, maar dat raad ik je niet aan. Daar is deze cozy game gewoonweg niet voor bedoeld. Daarbij begon ik me juist bij die langere sessies ook te storen aan de laadtijden. Op de Switch 2 komt het laadscherm regelmatig voorbij. Wanneer je je boerderij of een willekeurig ander gebouw in- of uitloopt, maar ook als je een ander gebiedsdeel betreedt. Dat betekent elke keer 10 seconden wachten en dat gaat op een gegeven moment wel vervelend worden. Bij een korte speelsessie is het te overzien, al remt het de flow helaas wel. Hoe dat voor de Switch-versie is kan ik niet zeggen, aangezien ik die niet gespeeld heb.

Wat is dan het verschil tussen beide versies vraag je je misschien af. Op de Nintendo Switch 2 kunnen spelers de titel in een hogere resolutie spelen met verbeterde fps. Maar zelfs de Switch 2-versie heeft dus duidelijke laadtijden. Nou moet ik wel zeggen dat hoe meer ik de smaak van het vampierleven te pakken kreeg, hoe minder ik me aan die laadschermen stoorde. De game had voor mij dus duidelijk wel wat opstarttijd nodig. Maar als de missies en de verhaallijn eenmaal op gang komen en je wat meer kunt qua vaardigheden, dan ontvouwt zich echt wel een charmante cozy titel.

Voor liefhebbers van het genre

Is Moonlight Peaks dan een aanrader? Ja, voor liefhebbers van het cozy simulatiegenre zeker. Als het je lukt om wat geduld op te brengen dan staat je een charmante, kleurrijke game te wachten. Ideaal voor dagelijkse korte speelsessies. Moonlight Peaks gaat zowel fysiek als digitaal te koop zijn. Voor de Switch-versie betaal je €34,99 in de eShop en €39,99 voor de Switch 2-editie (upgrade pack à €5). Mocht je na het lezen van deze review wel nieuwsgierig zijn, maar nog niet helemaal overtuigd, check dan de gratis Switch-demo. Dat is de ideale manier om zelf van deze mysterieuze wereld te proeven en te zien of Moonlight Peaks wat voor je is.