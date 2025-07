Jelly Troops krijgt nieuwe trailer met releasedatum

Uitgever Phoenixx en ontwikkelaar Nukenin hebben de releasedatum van Jelly Troops vrijgegeven. Dat hebben ze gedaan door middel van een nieuwe trailer. Hoewel deze trailer in het Japans is, is het duidelijk wanneer de game uitkomt: 18 september. Nog even wachten dus, maar dan kunnen we met deze slimy RTS aan de slag. Tot die tijd kun je hieronder de trailer bekijken.

Jelly Troops is een RTS waar jij als vanouds de vlag probeert te veroveren. Dit doe je door middel van hyper-snelle best-of-3 gevechten waarin je zo snel mogelijk een slijmerig leger probeert te bouwen! Elke slime kan namelijk ‘magic fruits’ oogsten die nieuwe slimes kunnen maken, vijandige slimes kunnen aanvallen of vlaggen veroveren. Hoe meer slimes je op een taak zet, hoe sneller ze deze uitvoeren. Maar kijk uit voor de guardians! Enorme guardians bevinden zich in elk level, welke niets liever doen dan jou en je slijms tot moes slaan. Probeer ze bij strategische punten weg te lokken zodat jouw slimes hun werk kunnen doen, of, beter, lok ze naar je vijand toe. Alleen niet te dichtbij komen! Gebruik daarnaast spreuken om de gevechten te beïnvloeden en je ziet hoe dat voor een complete chaos kan zorgen!