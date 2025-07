[Special] Pokémon Go Fest Osaka – veel leuker dan Global

Vanaf eind mei tot het laatste weekend van juni was het groot feest in Pokémon Go. Het jaarlijkse evenement Pokémon Go Fest werd in die periode op drie verschillende plekken fysiek gehouden en tot slot nog online. Tijdens de eerste fysieke in Osaka was ik toevallig in Japan en kreeg ik van Niantic een weekendpas om het evenement te bezoeken. Daarnaast heb ik ook het online-evenement in Utrecht gedaan, dus perfect om eens te kijken hoe de evenementen verschillen.

Sfeer van een lokaal Go Fest is geweldig

Over de jaren heen heb ik nooit een fysiek Go Fest meegemaakt doordat de timing niet echt goed uit kwam. Dus toen ik de kans kreeg om in Osaka aanwezig te zijn deed ik dat natuurlijk meteen. Dit jaar was de locatie het bekende park in Osaka waar de World Expo in 1970 werd gehouden. Hoewel niet het hele park werd gebruikt voor het evenement was alles toegankelijk voor wie naar Go Fest ging.

Het actieve gedeelte was opgesplitst in vier regio’s ieder met verschillende Pokémon om te vangen. Hetzelfde als de wisselende habitats tijdens Global, maar hier hoef je dus niet te haasten om alle Pokémon voor een Collection challenge te vinden. Iedere habitat is hier ook een beetje aangekleed naar het thema. Zo had Sunken Treasures een nepschat en nepkoraal en zag Calming Tea House er een beetje uit als een high tea. Het zorgde voor wat fotomomenten, al vond ik wel dat het thema wat meer in Pokémon stijl had gemogen. Zoals had van de grote taart bij de Tea House een Gigantamax Alcremie gemaakt.

Overal hoorde je de game muziek uit speakers, zag je spelers vanaf circa 10 jaar tot bejaard spelen, blij zijn voor elkaar wanneer iemand een goeie vangst had en samen raiden. Sommigen zelfs met meerdere telefoons tegelijkertijd. Vooral de Gigantamax Rillaboom waar meer dan duizend accounts tegelijk het opnamen tegen één Pokémon. Het is een bijzonder zicht om te zien dat zo veel mensen tegelijkertijd samenwerken via een game.

Bovendien had dit evenement alle dagen de mogelijkheid om het zowel tegen Zacian als Zamazenta op te nemen. Helaas niet in hun Crowned forms, maar alsnog je kon beide Pokémon praktisch zo vaak als je wilde vangen. Tijdens Global was de zaterdag voor Zamazenta en zondag voor Zacian. Als je dus één dag niet kon, had je dus maar pech. De opzet van een dag op een locatie was veel beter opgezet dan de Global. Zeker dankzij de gezellige sfeer die er in het park hing.

Citywide voelde als Global

Wanneer je sessie in het park voorbij was (of juist voorafgaand aan je sessie) kon je nog de stad in voor een citywide experience. Aangezien iedereen een eigen pad kiest, had de game niet echt meer dat community gevoel. Op dat punt leek het meer op Global, maar nog meer verspreid en dat was jammer. Ik zou graag zien dat Niantic of Scopely in de toekomst wat guidance heeft voor de citywide tickets met wat activiteiten ook in de stad.

Side events

Wat ook een voordeel is van de fysieke evenementen zijn de side-events. Als je even het vangen en vechten beu bent was er gelukkig ook wat te doen. Zo kun je de ruilzone in om die ene missende Pokémon te kunnen bemachtigen of bekende spelers ontmoeten. Er zijn verschillende plekken voor wat goodies. Zo kon je inchecken via campfire voor stickers of als je de wayfarer medaille hebt, dan kon je andere goodies krijgen zoals een pin. Of je kon op de foto gaan met Pikachu, Grooky, Scorbunny of Sobble. Dat soort dingen missen echt tijdens Global. Het voelt veel minder als een echt evenement.

Een specifiek evenement is dus wel echt leuker

Als je dus nog actief Pokémon Go speelt is het zeker aangeraden in ieder geval één keer een fysiek Go Fest bij te wonen. De sfeer is totaal anders dan wanneer je online in een willekeurige stad speelt. Daarnaast zijn de side-events leuk om te doen. Van de gratis goodies van ambassadors tot Wayfarer of fotosessies met bijvoorbeeld Pikachu. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat je een bepaalde Pokémon mist, aangezien de habitats niet wisselen, maar je er echt fysiek naartoe kunt lopen. Hoewel ik alleen was daar had ik het enorm naar mijn zin en zeker voor herhaling vatbaar. Waar de locaties volgend jaar gaan zijn is onbekend, maar de tijd is altijd rondom eind mei/begin juni.