Jim Carrey staat open om terug te keren als Dr Robotnik

In Sonic The hedgehpg 3 speelde jim Carrey voor de derde keer de rol van Dr Robotnik. Sonic’s gezworen aartsvijand. Hij speelde echter niet alleen de traditionele Ivo Robotnik maar ook zijn grootvader Gerald Robotnik. Jim Carrey speelde deze rollen ondanks dat hij in een eerder interview aangaf dat hij wilde stoppen met acteren. Carrey heeft later in een interview met Varriety gemeld dat zijn pensioen aankondiging “overdreven” was en dat hij graag weer terugkeerde als Dr Robotnik, omdat hij “veel spullen kocht en het geld nodig had”. In weer een nieuw interview met Cinema Today zegt hij nu open te staan om weer opnieuw terug te keren als Dr Robotnik op voorwaarde dat de potentiële nieuwe ideeën “leuk” klinken. Hieronder lees je een quote uit het interview met Cinema Today. Het volledige interview is in de video onder dit artikel te bekijken.

“I’m definitely open. I’m open to the idea, and generally they come to me with the next idea, and if I go “that sounds fun”, y’know, then I’ll do it. I don’t feel locked to anything in life unless it’s something that interests me.

“I certainly love this crew, I love this gang that makes these movies and I love the fans. I think there’s a lot of really great energy around it and great responses. And the fans jump in there and go like “How about if you do this?” y’know, and they’ve been super helpful; I think we’re all making this movie together.”

Of we Jim Carrey nog gaan terugzien als Dr Robotnik hangt dus volledig aan de creativiteit van de schrijvers. Het is te hopen dat hij nog terugkeert. Carrey’s performance is voor veel Sonic-fans en filmcritici een van de hoogtepunten van de franchise.