Atomic Owl verschijnt op 15 juli voor de Switch

Atomic Owl is een 2D roguelike die razendsnelle platform-actie combineert met dynamische hack-and-slash combat. game-ontwikkelaar Monster Theater heeft nu bevestigd dat de game op 15 juli verschijnt. De releasedatum voor de game is aangekondigd middels een korte story trailer die hieronder is te kijken.

In Atomic Owl speel je met Hidalgo Bladewing. Hij besluit om op een dag met zijn vrienden naar hun favoriete ramen spot te gaan voor een gevaarlijke missie. Ondertussen worden ze echter geconfronteerd door de kwaadaardige kraai Omega Wing. Aan jouw de taak om je vrienden en metgezellen te redden met behulp van een pratend zwaard.