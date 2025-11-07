Releasedatum voor digitale Switch 2-versie van Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing: CrossWorlds crosste op 25 september naar verschillende consoles waaronder de Nintendo Switch. De release voor de Nintendo Switch 2 liet iets langer op zich wachten, die zou later dit jaar volgen. Inmiddels weten we wanneer de digitale Switch 2-versie uit gaat komen. Namelijk op 4 december 2025. Ook is bekend dat deze digitale release voor €69,99 over de digitale toonbank gaat. De fysieke versie met de volledige game op cartridge volgt ergens begin 2026. Daar is nog geen concrete releasedatum voor aangekondigd.
Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition launches digitally on Dec 4!— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 6, 2025
Already own the Switch version? Grab the Upgrade Pack to play on Switch 2, which will be 50% off until Dec 10! Owners of the Switch 2 Edition will receive the Werehog Pack as a bonus until Dec 17! pic.twitter.com/vJoyj6zfN5
Wanneer je de Switch-versie al in je bezit hebt en je wil upgraden naar de digitale Switch 2-versie, kan dat middels het upgradepack. Die kost €10, maar is tot 10 december met 50% korting in de Nintendo eShop te koop. Voor €5 dus. Mocht je de Switch 2-editie voor 17 december aanschaffen dan ontvang je ook de gratis Werehog Pack-DLC.
In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen (45) en personages (23) te kiezen.