Sonic Racing: CrossWorlds krijgt deze week gratis NiGHTS content

Inmiddels is zowel de Switch- als de Switch 2-versie van Sonic Racing: CrossWorlds uit. Spelers die een van beide versies in hun bezit hebben kunnen deze week weer een nieuwe bestuurder verwachten. SEGA kondigt namelijk aan dat op 24 december de gratis NiGHTS-update uitkomt. Gezien het verschil in tijdszones betekent dit dat wij de update in de nacht van 24 op 25 december om 01.00 uur kunnen downloaden. Hiermee wordt NiGHTS, het hoofdpersonage uit Nights: Into Dreams als bestuurder toegevoegd. Maar ook het voertuig van NiGHTS, Dream Sleeper en speciale emotes en geluiden. Check de trailer hieronder voor wat eerste beelden van de gameplay.

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld met de aanstaande gratis NiGHTS-update. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website!