John Fox knokt zich een weg naar Nintendo Switch

Even wat stoom afblazen na een lange dag? Dan is het goed nieuws dat beat-em-up John Fox onlangs is aangekondigd door Ratalaika Games, 9Ratones en SergioPoverony. Er wordt wel nog even wat geduld van je gevraagd – de game komt op 6 februari 2026 pas uit (dat is 6-2-26 voor liefhebbers van een soort-van-palindroomdatum). Een pc-versie moet ergens dit jaar al uitkomen.

In John Fox speel jij als een gepensioneerde elitesoldaat op zoek naar wraak. En daar heeft dhr. Fox een uitermate goede reden voor: zijn huisdier Milo is vermoord. In dat opzicht valt het plot samen te vatten als ‘John Wick met antropomorfische dieren’. Een kwaadaardige pad creëert een leger John Fox-klonen en lokt de echte Fox uit de tent door de trouwe Milo om te leggen. Fox zal er dus alles aan doen om de pad tegen te houden, die toevallig ook een leger pad-klonen heeft gemaakt die de stad overspoelen. Speel door diverse 2D-levels waarin je de hulpjes van de pad een kopje kleiner maakt. Dit wordt afgewisseld met spannende motorachtervolgingen en natuurlijk de nodige boss fights. En wat een beat-em-up helemaal afmaakt is natuurlijk een pakkende soundtrack.

John Fox* zal € 5,99 kosten in de Nintendo eShop.

*niet te verwarren met de gelijknamige voormalige American football-coach.