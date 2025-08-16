Verhalende RPG Rue Valley komt naar de Switch

Uitgever Owlcat Games en ontwikkelaar Emotion Spark Studio hebben aangekondigd dat hun nieuwe RPG Rue Valley naar de Nintendo Switch komt. In deze verhalende game speel je een man die vastzit in een tijdslus, en alle manieren waarop je en hoe je daarmee om kan gaan. Hoewel de game alweer een jaartje geleden aangekondigd werd is er momenteel nog geen zicht op een releasedatum. Voor iedereen die benieuwd is naar de game kun je hieronder al wel vast de oude aankondigingstrailer bekijken.

Rue Valley speelt zich af in een rond het motel van Rue Valley, een klein vergeten stadje in the middle-of-nowhere. Jij speelt een man, die op mysterieuze wijze precies op deze plek vastzit in een tijdslus… en elke dag dezelfde dag beleeft. Ga met hem mee op reis om je eigen geest te leren kennen en hoe vatbaar jij bent tegen de mentale uitdagingen die zoiets met zich meebrengt. Elke dag voelt als een gevecht tegen de diepste krochten van je geest, maar laat je die ook winnen? Leer een uitgebreide cast met characters kennen, elk met hun eigen achtergrond en emotionele worstelingen.

Bepaal zelf hoe je de wereld bekijkt… ben je een koelbloedige loner die over alles teveel nadenkt of iemand die altijd zijn eigen kunnen vertrouwt? Geef je in aan die donkere gedachtes of blijf je positief op zoek naar een eind van deze vreemde gebeurtenis? Experimenteer met verschillende antwoorden en tijdlijnen, want alles begint toch vanzelf opnieuw. Probeer uit te vinden wat er aan de hand is, vind de puzzelstukjes en verzamel bewijs totdat je de lus kunt breken.