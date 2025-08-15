Tiny Witch verschijnt in september op de Switch

Tiny Witch is een cozy shop managment game welke twee jaar geleden op Steam verscheen. De game is daar erg positief ontvangen, wat wellicht de reden is dat ontwikkelaar Creative Hand de game nu ook naar de Switch gaat brengen. En daar hoeven we niet eens zo lang op te wachten, want de game verschijnt 10 september al. Om dit nieuws aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Tiny Witch speel je een heks die de leiding heeft gekregen over een magische winkel in een dorp vol dungeon masters. Deze Dungeon Masters hebben minions nodig om in hun kerkers rond te dwalen, en het is aan jou om deze te leveren… door ze zelf te maken. Creëer verschillende middelen door dingen samen te voegen in een pot of deze te koken, en gebruik deze vervolgens op je alchemie tafel om wezens te maken. Lever precies wat je klant nodig heeft, maar zo makkelijk is dat allemaal nog niet! Niet al je klanten hebben evenveel geduld, en andere gaan je echt geen fooi geven voor middelmatig werk. Dus brouw je brouwsels, activeer je spreuken, maak je shop zo mooi mogelijk en zorg ervoor dat alles gesmeerd loopt! Alleen zo zul je het hoofd boven water kunnen houden.