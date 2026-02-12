Jurassic Park Classic Games Collection binnenkort niet meer digitaal te koop

In 2023 kwam er voor de Jurassic Park-fans een prachtige collectie uit. Jurassic Classic Games Collection bracht zeven oudere Jurassic Park-games samen. Naast een digitale release kwam er ook een fysieke release uit voor de Nintendo Switch. In een bericht op Steam heeft Limited Run Games aangekondigd dat deze collectie binnenkort uit de digitale winkelschappen verdwijnt. Tot en met 31 maart 2026 zal de game nog te koop zijn digitaal. Daarna is je enige optie fysiek voor de platforms die een fysieke versie hebben ontvangen. Mocht je de game nog snel willen aanschaffen, in de Nintendo eShop kan je de game voor €29,99 kopen. Als je de game al eerder heb gekocht, dan kan je de game blijven spelen en downloaden, ook nadat de game is verdwenen.

In elk van deze games verken je het beruchte Isla Nublar. Soms speel je als Dr. Alan Grant, soms als een velociraptor. Terwijl je moet zien te overleven op dit gevaarlijke, prehistorische eiland verzamel je eieren, zorg je voor stroomtoevoer en zoek je wapens om jezelf te verdedigen. Het einddoel: ontsnappen, uiteraard! De hongerige bewoners van het eiland zullen het je echter niet gemakkelijk maken…

Heb jij Jurassic Park Classic Games Collection al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!