Just Crow Things verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

15 augustus is het zover!

We weten inmiddels alweer bijna een jaar dat Just Crow Things naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het plan van Unbound Creations was om het spel ergens dit jaar naar de Switch te brengen en dat gaat ze lukken. Vandaag heeft de ontwikkelaar namelijk de releasedatum van 15 augustus bekendgemaakt!

Just Crow Things is een avonturenspel waarin je in de huid kruipt van een ondeugende kraai. Als dit vliegende dier staan er verschillende taken op je te wachten, welke je moet uitvoeren op diverse plekken. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het oude Egypte en het bruisende New York. De ene taak zal je vaardigheden testen terwijl de andere jouw intelligentie op de proef stelt. Verder kun je de kraai naar eigen smaak personaliseren met onder andere hoofddeksels en sjaals. Gaat het jou lukken om de coolste vogel van het dorp te worden?

Ben je benieuwd geworden naar Just Crow Things? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!