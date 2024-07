PPA Pickleball Tour 2025 verschijnt deze maand nog op de Nintendo Switch

Eén van de snelst groeiende racketsporten krijgt deze maand nog een videogame!

Vandaag heeft ontwikkelaar FarSight Studios aangekondigd dat PPA Pickleball Tour 2025 naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten op deze titel. Het sportspel verschijnt namelijk volgende week vrijdag op 26 juli. De game zal voor €49,99 over de toonbank gaan.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar pickleball is één van de snelst groeiende racketsporten in Amerika. Het zal je dan ook niks verbazen dat er nu een videogame van is gemaakt. Daarom kun je in PPA Pickleball Tour 2025 tegen meer dan 16 professionals een potje pickleball spelen, waaronder de nummer 1 Ben Johns. Daarbij is het mogelijk om jouw eigen personage te creëren en samen te werken met verschillende merken. Verder bezit deze titel over een Career Mode en een Quick Play. Gaat het jou lukken om te winnen van de beste pickleball-spelers?

Ben je benieuwd geworden naar PPA Pickleball Tour 2025? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!