Just Dance 2025 Edition is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

De tijd van het jaar is weer aangebroken: er staat vandaag weer een gloednieuwe Just Dance voor de sportievelingen onder ons klaar! Ongeveer vier maanden geleden werd er bekendgemaakt dat Just Dance 2025 Edition naar de Switch zou komen, maar het wachten is nu dus officieel voorbij. Om dat te vieren is er op het YouTube-kanaal van Just Dance een gameplaytrailer geplaatst, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. De standaard versie van deze Just Dance-game gaat voor een bedrag van €49,99 over de toonbank. Mocht je kiezen voor de ”fysieke” variant, let er dan wel op dat deze alleen een downloadcode bevat.

In Just Dance 2025 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Espresso van Sabrina Carpenter, Vogue van Madonna en Pink Venom van BLACKPINK. Nieuw dit jaar, en tevens terug van weggeweest, is dat spelers weer hun eigen afspeellijst kunnen maken! Op die manier kun je dus achter elkaar op jouw meest favoriete nummers dansen.