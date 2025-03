Kara Fantasy aangekondigd voor de Switch

Fans van retro RPG’s kunnen binnenkort met een nieuwe game aan de slag op de Nintendo Switch: Kara Fantasy. Ratalaika Games heeft samen met Bug-Studio Kara Fantasy voor de Nintendo Switch aangekondigd. Het spel komt uit op 28 maart aanstaande. Kara Fantasy is een adventure RPG. Spelers gaan op reis door vijf mysterieuze boswerelden om een ​​prinses te redden die door duistere krachten uit haar koninklijk huis is ontvoerd.

Wanneer je onderstaande trailer van Kara Fantasy bekijkt dan doet deze meteen denken aan de klassieke RPG-games zoals we die vroeger kennen. Met nostalgische muziek én visuals lijkt het of je weer even terug bent in het Super Nintendo-tijdperk. Kara Fantasy kent een action-based vechtsysteem, een reeks aan wapens en een uitgebreid systeem om jouw personage te ontwikkelen. De eerste beelden kun je hieronder bekijken.