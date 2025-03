Soulslike Salt and Sacrifice krijgt fysieke release

Salt and Sacrifice is al bijna anderhalf jaar in de eShop verkrijgbaar. Blijkbaar smaakte dat naar meer, want in samenwerking met Limited Run Games wordt er nu ook een fysieke versie uitgebracht! Fans van deze 2D-soulslike kunnen kiezen tussen een fysiek exemplaar van Salt and Sacrifice of een dual pack dat deze game combineert met voorganger Salt and Sanctuary. Bij deze dual pack krijg je ook nog een slipcase waar je beide hoesjes in kunt bewaren. Zoals altijd bij Limited Run Games, kun je ook de fysieke versie van Salt and Sacrifice maar beperkte tijd kopen. Als je interesse hebt kun je vanaf 21 maart een bestelling plaatsen op de website. Met een beetje geluk kun je het spel dan eind september verwachten.

Niet bekend met de Salt-serie? Salt and Sacrifice is een 2D soulslike die zich afspeelt in het Altarstone Kingdom. Bezeten magiërs maken hier de dienst uit en terroriseren het land met verschrikkelijke elementale verschijningen. Te midden van deze chaos verschijnt echter een groep onwaarschijnlijke helden. De zogeheten ‘Marked Inquisitors’ zijn verlaten zielen die de taak hebben gekregen om deze groep magiërs te vernietigen als een soort boetedoening. Neem de rol aan van zo’n Marked Inquisitor en kies daarbij één van de acht character classes. Vernietig de magiërs om vreemde soorten vlees en botten te verzamelen, welke je omzet naar wapen en armor sets. Creëer je eigen build en herstel het koninkrijk. Benieuwd? Bekijk de gameplaytrailer hieronder voor een indruk!