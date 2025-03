Final Fantasy Pixel Remaster al vijf miljoen keer verkocht

Final Fantasy laat het hart van vele gamers sneller kloppen. Toen Square Enix in 2023 de eerste zes Final Fantasy-games naar de Switch bracht, waren fans ontzettend blij. Deze games werden zowel los als in de collectie Final Fantasy Pixel Remaster uitgebracht. Eind dat jaar bleek dat er al drie miljoen exemplaren verkocht waren over alle platforms tezamen. Nu in 2025 is het weer tijd voor een update. Het account van Final Fantasy heeft in een bericht op X onthuld dat het aantal nu de vijf miljoen is gepasseerd.

Naast de cijfers over de Final Fantasy Pixel Remaster-serie is er ook wat bekendgemaakt over de Final Fantasy-serie. Het blijkt dat er tot nu toe al tweehonderd miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat zijn er een heleboel. Mocht je nieuwsgierig zijn of Final Fantasy Pixel Remaster de moeite waard is, dan kan je hier onze review lezen.

