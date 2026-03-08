KemonoMix Re is onderweg naar Nintendo Switch

Later deze maand brengt Rocket Studio hun nieuwe game KemonoMix Re naar Nintendo Switch. Deze remake, waarin je allerlei wezens moet grootbrengen, verschijnt op 19 maart.

Het idee achter KemonoMix Re is simpel: je verkent een nieuwe planeet, waar de Kemono’s wonen. Helaas ging de landing niet zo lekker en is je schip zwaar beschadigd. Deze wezentjes kunnen jou helpen met je ontdekkingstocht en het repareren van je schip, maar jij zult hen ook een handje moeten helpen. Met verschillende trainingen kun je de stats van jouw Kemonos verbeteren, zodat zij jou beter kunnen bijstaan bij je zoektocht naar de benodigde onderdelen. Win-win, toch? Er zijn meer dan 60 Kemono’s te vinden, en je zult eerst tegen ze moeten vechten om ze aan je groeiende Kemono-familie toe te voegen. Bovendien kun je de gevonden Kemono’s ook met elkaar ‘mixen’ om nieuwe looks en krachten te ontdekken.

Zoals gezegd is KemonoMix Re een remake van een game die alweer zo’n tien jaar oud is. Deze vernieuwde versie biedt uiteraard verbeterde visuals, en introduceert ook nieuwe gameplaysystemen. De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.