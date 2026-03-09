Originele Resident Evil krijgt opnieuw remake

De Resident Evil-serie gaat inmiddels al flink wat jaren mee en halverwege de jaren ’90 konden we voor het eerst kennismaken met de populaire horror-serie. Het allereerste deel is nog steeds door veel fans erg geliefd. Het spel kreeg op de Nintendo GameCube al een keer een enorme remake en het lijkt erop dat we opnieuw een remake van het origineel kunnen verwachten.

Met dit nieuws komt Dusk Golem, een van de meest betrouwbare leakers in de gaming-industrie. De ontwikkeling zou overigens pas net zijn gestart en dat betekent dat we nog wel even moeten wachten op de titel. Daarnaast is er nog niets officieel aangekondigd en als het spel inderdaad in de maak is zou het feitelijk ook nog geannuleerd kunnen worden. Voor nu is het dus afwachten op een officiële aankondiging, maar wij kunnen alvast niet wachten om met een remake van het origineel aan de slag te gaan!

Zou jij graag opnieuw een remake van het origineel zien? Laat het ons hieronder weten!