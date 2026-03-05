Temtem komt terug naar Nintendo Switch met Temtem: Swarm

De Temtems zijn terug in Temtem: Swarm. Na enkele jaren al uit te zijn voor pc komt de game ook naar Nintendo Switch. Met Swarm gooien Crema en GGTech Studios het over een andere boeg: in plaats van voort te borduren op het creature-collection-principe is deze game een roguelike action game. Wanneer die actie precies naar Nintendo Switch komt, is op dit moment nog niet bekend.

Temtem: Swarm verruilt massively-multiplayer voor een kleinschaligere ervaring die je teamwork op de proef stelt. Je speelt deze game met maximaal drie vrienden of je laat je matchen met drie andere online gamers. Samen nemen jullie het op tegen hordes Tems – met je eigen Tems. Met de juiste uitrusting en een goed uitgedachte strategie probeer je zo ver mogelijk te komen. Uiteraard verdienen je Tems ook jouw aandacht, zodat ze zo goed mogelijk kunnen evolueren en sterker kunnen worden. En dat moet ook, anders laten de bosses niks van jullie heel. En heeft je Tem helaas toch het loodje gelegd? Online co-op heeft een Ghost Mode, waarmee je je teamgenoten kunt ondersteunen tot iemand je weer tot leven kan wekken.

Hoe dat er allemaal uitziet, zie je in de trailer: