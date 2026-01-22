Technische analyse Switch 2-versie Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Het is zover: vanaf vandaag is er een nieuwe grote 3rd-party port te spelen op de Nintendo Switch 2. We hebben het hier natuurlijk over Final Fantasy 7 Remake Intergrade, een game die we al even uitgebreid voor je gereviewd hebben. Wat Jorden er precies van vond kun je hier lezen, maar de algehele conclusie is dat het een uitstekende port is. Vooral grafisch komt de game goed uit de verf, en dat blijkt niet alleen maar een mening te zijn. De technische analisten van Digital Foundry hebben de game namelijk ook even onder de loep genomen, en zijn erg tevreden over de port. In onderstaande video kun je precies kijken welke onderdelen ze onderzocht hebben en hoe de game nu precies draait op de Nintendo Switch 2. We zetten de belangrijkste punten even voor je op een rijtje:

Texture afwerking is hetzelfde als de PS5 release en een upgrade ten opzichte van de PS4 versie

Veel Texture Assets zijn daarentegen wel weer vergelijkbaar aan de PS4

Schaduwen en character pop-in is hetzelfde als de PS4 versie

Lichteffecten zijn hetzelfde als de PS5, met uitzondering van enkele lagere resolutie volume licht

Resolutie van de game is 1080p in docked mode.

Resolutie is over het algemeen scherper en duidelijker dan de PS4 versie, vergelijkbaar met PS5 performance mode

Lijkt een lichte versie van DLSS te gebruiken

Frame Rate staat vast op een stabiele 30FPS voor de gameplay

Lichte drop te vinden in cutscenes voor camera cuts

Laad tijden een stuk beter dan de PS4 versie

Hanheld resolutie zit rond de 720P met een beetje DRS

Graphics zijn hetzelfde in docked en handheld.