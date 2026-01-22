Seafrog komt naar Nintendo Switch

Seafrog is geen gloednieuwe game. Sinds april vorig jaar is deze skategame namelijk al op pc te spelen. Vandaag heeft Grumpyface Studios echter laten weten de stoute uitgeversschoenen aan te trekken en Seafrog als hun eerste publishing-project aan te pakken. Daarmee komt de titel dus ook naar Nintendo Switch.

Seafrog is een skategame die het nét even anders doet. Hierbij hoef je niet te denken aan Tony Hawk-achtige taferelen, maar juist aan een retroachtige 2.5D-platformer. Sterker nog, technisch gezien sta je niet eens op een skateboard. Onze titulaire kikker staat op een aangedreven steeksleutel. En wat blijkt? Dat ding is prima geschikt om zieke trucs te doen, rails te grinden, én vijanden een kopje kleiner te maken. Multifunctioneel noemen we dat. Je speelt door 100 uitdagende, met de hand ontworpen levels, verpakt in een non-lineaire metroidvania-ervaring. Tussendoor pimp je die flashy steeksleutel van je met modulaire upgrades, zodat je elke uitdaging het hoofd kunt bieden. Met het verhaal ben je wel zo’n 10 tot 14 uur zoet.

Hoewel er nog geen exacte releasedatum bekend is, zal Seafrog in ieder geval in het eerste kwartaal van dit jaar voor Nintendo Switch verschijnen.