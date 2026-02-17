Kettlebell: Inferno Hotel aangekondigd voor Nintendo Switch

Er zit een nieuwe 2D-platformer in de pijplijn voor Nintendo Switch. Valkyrie initiative en 70′ Strike hebben Kettlebell: Inferno Hotel aangekondigd voor de hybride console. Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend, maar er is wel al een trailer beschikbaar. Die bekijk je onder aan dit artikel.

Kettlebell: Inferno Hotel brengt die retrovibe terug van 2D-platformers uit de jaren 90. Je speelt als Mr. K, een brave kantoormedewerker die vroegtijdig aan zijn einde komt en in de hel terecht komt. Die neemt in deze game de vorm aan van het Inferno Hotel, waarbij elke verdieping een cirkel van de hel is. Maar dat kan niet kloppen, toch? Mr. K heeft zich altijd zo goed gedragen, dat er wel een fout gemaakt moet zijn. Jij hoort toch zeker thuis in de hemel? Aan jou dus de taak om een hartig woordje met de baas te spreken. Helaas zul je het helse hotel eerst moeten trotseren, dat krioelt van de vijanden. Die ga je bekwaam te lijf met – je raadt het al – een kettlebell aan een ketting. Baan je een weg door de verschillende verdiepingen van het Inferno Hotel en zorg ervoor dat deze grove fout wordt rechtgezet.