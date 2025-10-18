Kickstarter doel Ghost Vanguard behaald, komt ook naar Switch

Momenteel is de Kickstarter bezig van Ghost Vanguard, een dark fantasy beat ‘em up game met roguelike elementen. De kickstarter is ongeveer halverwege, maar heeft zijn doel behaald om in ieder geval het levenslicht te zien. Goed nieuws voor Switch gebruikers, want deze game staat momenteel op de planning voor PC en de Nintendo Switch. Wanneer precies dit zal zijn is nog niet duidelijk, maar als alles goed gaat zou de game ergens volgend jaar moeten verschijnen. Voor iedereen die benieuwd is naar de game valt hieronder alvast een trailer te bekijken. Geïnteresseerd in de Kickstarter? Die kun je hier bekijken. Deze loopt tot 1 november 2025.

Waar gaat Ghost Vanguard over?

Ghost Vanguard is een Beat ‘em Up Game dat probeert stijlvolle en snelle actie met roguelike elementen te combineren. Grijp je zwaard, stap in verraderlijke kerkers en gebruik prachtig geanimeerde combo’s om de vele vijanden die je tegenkomt een stukje kleiner te maken. De kickstarter geeft aan inspiratie weg te halen bij games als de Dragon’s Crown side-scroller en de actie van Devil May Cry.

Het verhaal speelt zich af in een wereld, waar een oorlog woedde tussen twee goden. Een enkele held gaf zijn leven om de mensheid te redden, waardoor zijn ziel in tweeën is gespleten. Een helft ervan is gebruikt om een verraderlijk labyrinth te maken, terwijl de ander is tot leven gewekt en erin is gegooid, hopend te gebroken balans te herstellen. Met elke dood krijgt hij wat fragmenten van zijn geheugen terug. Wat is nu eigenlijk jou doel in dit verhaal en wat kies je wanneer je de waarheid eindelijk onder ogen komt?

Ghost Vanguard, which has taken the crowdfunding route, has been secured for release on Nintendo Switch. The project should wrap up for a 2026 launch.

Ghost Vanguard, a dark fantasy beat ’em up game with roguelike elements, has players taking on sinister forces from the darkness as they look to reclaim a hero’s stolen soul. Fans have so far helped to raise around $20,000 on Kickstarter.

