Spindle nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Spindle is deze week verschenen op de Nintendo Switch en er is een nieuwe launchtrailer uitgebracht om dat te vieren. Deze old school actie avonturengame draait om de dood en de manier waarop we ermee omgaan. Jij speelt als Death zelf, maar je staat er niet helemaal alleen voor, want een varken is je enige vriend.

In Spindle word je wakker in een wereld die vreemd en verstoord aanvoelt. Al snel ontdek je dat niemand meer kan sterven. Samen met je trouwe varken ga je op zoek naar antwoorden, terwijl je gevaarlijke dungeons verkent vol puzzels, vallen en vijanden die je pad proberen te blokkeren. De game combineert klassieke gameplay met een ontroerend verhaal en een bijzondere sfeer. Elk gevecht, elke ontdekking en elk gesprek brengt je dichter bij de waarheid over wat het werkelijk betekent om Death te zijn.

Ben jij klaar om te ontdekken wat het echt betekent om Death te zijn? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!