Nintendo toont vijf nieuwe spelborden van Super Mario Party Jamboree

We hoeven nog maar meer dan een maand te wachten tot we aan de slag kunnen met Super Mario Party Jamboree. De game komt op 17 oktober namelijk al uit voor de Nintendo Switch. Aangezien de release nu al dichterbij komt wilde Nintendo ons daarom nog warmer maken voor de release van de game. Ze hebben op hun X-account daarom een korte trailer van de game gedeeld waarop wij vijf nieuwe borden zien. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Shopping sprees, high-octane races and…an active Goomba volcano? Prepare for surprises on five brand new boards in #SuperMarioPartyJamboree. Let's take a look… pic.twitter.com/vxgXlVijL5 — Nintendo UK (@NintendoUK) September 6, 2024

Elk van deze borden heeft zijn eigen gimmick. Allereerst is er Goomba Lagoon, een eiland met een grote Goomba vulkaan in het midden. Hierna toonden ze Rainbow Galleria, een groot winkelcentrum met een roltrap. In dit level zit ook nog de flash-sale gimmick die een grote korting op de sterren geven. Ook is er nog Roll ‘em Raceway, een baan die we ook al in de laatste Nintendo Direct zagen. op deze baan gooi je met meerdere dobbelstenen tegelijk en scheur je in een grote racewagen over een groot circuit.

Verder is er nog Mega Wiggler’s Tree Party. In de beelden zien we dat de spelers op dit bord over de rug van een Wiggler lopen. Er ligt zelfs een bel op de route waarmee je een slapende Wiggler kunt laten lopen. Tot slot hebben ze nog een Bowser-bord getoond genaamd King Bowser’s Keep. In dit bord is de gimmick dat Bowser in het midden van het level staat om spelers die op een verkeerd vakje landen hoogstwaarschijnlijk dwars te zitten. Dit is echter nog niet helemaal duidelijk.

Kun jij ook niet wachten om aan de slag te gaan met deze nieuwe Mario Party? En welke borden maken jou het meest enthousiast? Laat het weten in de reacties!