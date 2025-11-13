Kickstarter project Five More Minutes komt ook naar de Switch

Zugalu Entertainment en PurpleTurtle hebben aangekondigd dat hun Kickstarter project zijn doel heeft behaald, en daarom ook naar de Switch komt. De game, een roguelike deckbuilder, staat gepland voor release op zowel de Switch als de Switch 2. Voor een releasedatum zullen we helaas nog wel even moeten wachten, de game staat pas gepland voor het derde kwartaal van 2026. Iedereen wiens interesse gewekt is door deze titel kan hieronder in ieder geval de trailer bekijken. De kickstarter campagne is op moment van schrijven ook nog open, deze loopt tot 20 november. Deze kun je hier bekijken.

In Five More Minutes volg je het verhaal van een jonge gamer, die de hoogtijdagen van gaming in de jaren 90 en begin 2000 herleeft. Verken vele procedureel gegenereerde werelden geïnspireerd door klassieke genres. Van Actie gevoelige platformers tot griezelige survival horror en alles daartussen in. Bouw krachtige decks waarmee je elke uitdaging aankan, waarbij je natuurlijk zowel je kaarten als je persoonlijke vaardigheden kunt upgraden. Kies een archetype, welke hun eigen unieke speelstijl hebben, en leer een vier-knoppen button-mash systeem dat ‘easy-to-learn, hard-to-master’ is. Vind herinneringen, ontrafel mysteries en vind uit wie nou eigenlijk die mysterieuze gids is die je al de hele tijd achtervolgt. Elke run brengt nieuwe herinneringen, tactieken en strategieën met zich mee. Nog vijf minuten, echt…