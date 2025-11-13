Switch-versie The Rogue Prince of Persia krijgt releasedatum

The Rogue Prince of Persia heeft een releasedatum gekregen voor de Switch en Switch 2. De roguelike metroidvania, ontwikkelt door dezelfde mensen achter Dead Cells, en uitgegeven door Ubisoft, is al langer te spelen op Steam. Nadat de game daar in augustus officieel uitkwam heeft het ook flink wat positieve reviews ontvangen. Of dat ook op de Switch zou zal zijn kunnen we vanaf 16 december ervaren. Om dat nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In The Rogue Prince of Persia neem je de rol aan van de Prins. Niet heel vreemd voor een Prince of Persia game, en ook ditmaal heb je nogal een taak op je bord. Jij moet namelijk Perzië redden. Aan het begin van de game word je wakker in een Oase vlak buiten de hoofdstad van je koninkrijk. Er is een invasie gaande, en die ga jij proberen tegen te houden. Omdat het een roguelite is, zul je regelmatig het loodje leggen. Elke keer dat dit gebeurt, keer je terug naar de Oase. Tijdens elke run ontdek je nieuwe gebieden, ontrafel je meer van het non-lineaire verhaal en vecht je met diverse dodelijke wapens en indrukwekkende skills die je gebruikt door middel van medaillons. Tijdens een run kun je desgewenst van build veranderen, en na elke run speel je nieuwe wapens, medaillons en meer vrij.