Kickstarter project Prelude Dark Pain komt naar de Nintendo Switch

Prelude Dark Pain is een project van Quickfire Games, een nieuwe indie studio uit Spanje. De game, een tactische RPG, heeft momenteel een kickstarter campagne lopen, welke zijn doel inmiddels behaald heeft. Dat betekent dat de game sowieso uit zal komen op zowel PC en consoles, waaronder de Nintendo Switch. Wanneer dit zal gebeuren is nog wel even de vraag, al geeft de kickstarter aan dat het dit jaar nog uitkomt. Een trailer is in ieder geval alvast vrijgegeven: die kun je hieronder bekijken. Benieuwd naar de Kickstarter? Deze loopt tot 5 juni 2025 en kun je hier bekijken.

Prelude Dark Pain speelt zich af in Statera, een land dat zich buigt onder jaren van oorlog en onderdrukking. Jij volgt het verhaal van Soren, een eeuwenoude krijger die zich nu maskeert als smid. Hij wordt zonder dat hij het zelf wilt in de rol van held gedwongen, waarna hij samen met bondgenoten het kwaad probeert te verslaan dat dit land al eeuwen in zijn greep houd. De game is een tactische squad-based RPG, waarbij je van bovenaf je partyleden bestuurd. Met meer dan 20+ helden met verschillende talenten, 25+ skills en 8 classes kun je een team maken dat voldoet aan jou behoeften. De game bevat daarnaast settlement management, waarbij je items kunt maken, missies voor de verschillende helden kunt ondernemen of de strategie kunt aanpassen.