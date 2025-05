ConcernedApe stort zich volop op Haunted Chocolatier, geen Stardew Valley-updates meer

Liefhebbers van Stardew Valley kijken waarschijnlijk al enkele jaren reikhalzend uit naar de nieuwe game Haunted Chocolatier. ConcernedApe begon al een hele tijd geleden aan de ontwikkeling van zijn nieuwe geesteskind, dat helemaal draait om het maken van chocolade. Veel lijkt daar tot dusver nog niet van gekomen te zijn, want Stardew Valley slokte alle aandacht op. Maar die vlieger gaat niet meer op!

Eric Barone, bekend onder de naam ConcernedApe, vertelt dat hij zich vanaf nu volledig gaat richten op Haunted Chocolatier. Dit nieuws komt enkele maanden nadat de enorme 1.6-update voor Stardew Valley eindelijk werd uitgerold voor consoles. In die update zat zo veel content, dat het niet zo gek is dat er dan weinig tijd overblijft voor een andere game. Maar nu die update klaar is, en de laatste bugs en andere kinderziektes zijn opgelost, is het hoog tijd om zijn eerste game voorlopig aan de wilgen te hangen. Geen Stardew-updates meer, zegt Barone. Vanaf nu krijgt Haunted Chocolatier zijn onverdeelde aandacht.

In een interview met PC Gamer vertelt Barone dat hij druk bezig is met de ontwikkeling van zijn nieuwe game, maar dat het nog wel even gaat duren voordat hij klaar gaat zijn. Hij zegt zelfs te overwegen om zich een tijdje compleet van de buitenwereld af te sluiten – geen afleidingen meer! Ook vertelt hij over zijn streven om van het chocolademaakproces een leuke gameplay-ervaring te maken. Het hele interview bekijk je hieronder. Naast Haunted Chocolatier heeft Barone het natuurlijk uitgebreid over Stardew, zoals de populariteit van Krobus, de niet-populariteit van Pierrre en de keuze tussen het Community Center en JoJaMart.

Betekent dit dat ConcernedApe nooit meer zal terugkeren naar Stardew? Niet per se, maar voorlopig wel. Haunted Chocolatier heeft nu de hoogste prioriteit. Wie weet, misschien komen er na het uitkomen van die game nog Stardew-updates uit. Gelukkig barst de game inmiddels van de content, dus voorlopig redden we ons wel zonder. Laat Haunted Chocolatier maar komen!