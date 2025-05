There’s a Gun in the Office krijgt een Switch-versie

Begin dit jaar verscheen There’s a Gun in the Office op steam, een ‘horror stress simulator’. De game is een psychologische escape room waarin spelers moeten proberen te ontsnappen zonder teveel sporen achter te laten. De game verscheen begin dit jaar op steam, waar het een aantal positieve reviews heeft ontvangen. Take It Studio heeft nu aangegeven dat het de game, van solo ontwikkelaar Maciej Dyjas, ook naar de Switch gaat brengen. En snel, want de game verschijnt al over vier dagen, op 5 mei. Benieuwd naar deze indie titel? De trailer kun je hieronder bekijken.

Het plot van There’s a Gun the Office in simpel: je bent ontvoerd. Je zit gevangen in een appartement zonder eten, zonder hulp… en je tijd raakt op. Je ontvoerders komen elke dag terug, en als ze doorhebben dat je iets hebt verplaatst of iets hebt aangeraakt kan dat het einde betekenen. Je hebt daarnaast maar vijf dagen, maandag tot vrijdag, om te ontsnappen. De game speelt zich grotendeels af in dat kleine apartement, maar elk detail telt. Stond dit licht al aan? Waar had je deze sleutel ook alweer gevonden? Wacht, ben je niet vergeten die deur dicht te doen? De game bevat meerdere eindes en niet één manier om een bepaalde puzzel op te lossen, waardoor jij zelf bepaald hoe en vooral wanneer je tot actie overgaat. Weet jij te ontsnappen?