Verassing! Psychedelische metroidvania Ultros krijgt surprise release

Psychedelische metroidvania Ultros is verschenen op de Nintendo Switch. De game heeft niet eerder een aankondiging gehad, maar is sinds vandaag wel te downloaden via de Switch eShop. De game verscheen precies een jaar geleden op Steam, waar het in die tijd vooral positieve reviews verzamelt heeft. Of dat hetzelfde zal zijn voor de Switch kun je nu zelf gaan ervaren. Voor wie benieuwd is naar deze game hebben we even de originele launch trailer voor je opgegraven. Deze kun je hieronder bekijken.

Ultros is een psychedelisch sci-fi verhaal waarin je ruimteschip neerstort op ‘The Sarcophagus’, een gigantische kosmische baarmoeder die een demonische entiteit genaamd ‘Ultros’ bevat. Je zit vast in de tijd lus van een zwart gat, en je zult The Sarcophagus moeten onderzoeken om achter je eigen rol in het geheel te komen. Wat doe jij hier? En wat voor impact heeft jouw leven op de cyclus van vernietiging en hergeboorte? Verken een vreemde wereld vol overweldigende kleuren en vreemde planten en dieren. Ontdek geheimen, gebruik sleutel momenten in het verhaal om naar terug te keren en geheimen te ontdekken die je anders niet geien had. Experiment met verschillende speelstijlen en kijk welke er bij jouw past in dit vreemde avontuur.