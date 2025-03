Metroid Prime 4: Beyond verschijnt later dit jaar

We hebben er met z’n alle flink wat jaartjes op moeten wachten, maar later in 2025 verschijnt dan toch echt Metroid Prime 4: Beyond. Dat werd vandaag tijdens de Nintendo Direct bekendgemaakt. Hoewel het geen exacte releasedatum is, weten in ieder geval dat we niet meer tot volgend jaar hoeven wachten. Buiten de releaseperiode om, werden er ook flink wat nieuwe beelden getoond. Het fragment met daarin de gameplay is onderaan dit artikel te bekijken!

Metroid Prime 4: Beyond speelt zich af op de planeet Viewros. Voordat Samus deze planeet, waar ze onverwacht terecht is gekomen, kan verlaten moet ze flink wat doen. Zo moet ze onder andere stenen figuren en artefacten scannen om verder te komen. Echter zal dit niet zonder slag of stoot gaan, want midden in de jungle staan er afschuwelijke wezens op het hoofdpersonage te wachten. Gaat het jou lukken om ooit nog van Viewros af te komen?