Kijk hier aanstaande zondag mee naar de livestreams van Mario Kart World: Invitational 2025

Zondagochtend op 5 oktober strijden spelers van over de hele wereld tegen elkaar in Mario Kart World: Invitational 2025. Dit toernooi vindt plaats tijdens Nintendo Live 2025 TOKYO in Japan. Het leuke is niet alleen dat gamers onder andere uit Noord-Amerika, Australië en Hongkong meedoen, maar ook dat het live te volgen gaat zijn.

In totaal zijn er twee categorieën: ”ouders en kinderen” en ”algemeen”. De categorie ouders en kinderen begint om 06:30, dus je zal best vroeg je bed uit moeten als je die stream graag wilt zien. Voor de algemene categorie kun je iets langer in je bed blijven liggen, aangezien die pas om 09:00 uur begint.

Maar wie vertegenwoordigen Europa dit jaar? Voor de categorie ”ouders en kinderen” zijn dat Team Ruffy (Salva en Clara uit Spanje) en Barker Boosters (Casey and Harlow uit het Verenigd Koninkrijk). De categorie ”algemeen” zullen vertegenwoordigd worden door de top drie winnaars van Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023. Dat zijn Thomas, starxlx en Mars uit Frankrijk. Ben je benieuwd geworden naar alle regels? Download die dan hier via de officiële website van Nintendo Nederland.

Bekijk hieronder de livestreams: