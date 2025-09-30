[Preview] Realm of Ink – Een game met een Oosters tintje

Tijdens Gamescom kreeg ik de kans om een groot aantal titels te testen, maar één game sprong er duidelijk uit: Realm of Ink. Deze roguelite-actiegame is in ontwikkeling bij Leap Studio, een Chinese ontwikkelaar. De oosterse invloeden zijn nadrukkelijk aanwezig en geven de gamewereld een eigen, herkenbare identiteit. De vraag is: wat maakt Realm of Ink zo memorabel?

Meer dan een doorsnee roguelite

Een nieuwe roguelite? Dat klinkt niet bepaald vernieuwend. Het is immers een genre dat de afgelopen jaren flink in de schijnwerpers heeft gestaan. Denk aan successen als Hades, dat inmiddels een vervolg heeft gekregen, of Dead Cells, dat het genre verrijkte met frisse gameplay-elementen. Wat Realm of Ink onderscheidt van veel andere titels in het genre, is de diepgang van de gameplay. Tijdens een run speel je als zwaardvechtster Red, waarbij je niet alleen beschikt over lichte en zware aanvallen en een dash, maar ook over zogenaamde Ink-powers. Deze speciale vaardigheden zorgen niet alleen voor tijdelijke buffs, maar kunnen ook blijvende effecten op je personage hebben. Daarnaast zijn er perks, elixers en vaardigheden die je speelstijl verder verfijnen en runs een eigen dynamiek geven.

Een ander opvallend element is de mogelijkheid om nieuwe vormen vrij te spelen met Jade Ink. Deze transformaties veranderen niet alleen je uiterlijk, maar ook je wapenarsenaal en zelfs je gevechtsstijl. Hierdoor zal je zelden dezelfde run meemaken, en voelt de game vooral diepgaand (en soms zelfs overweldigend) aan. Juist die constante variatie en de verleiding om te experimenteren met nieuwe builds maken Realm of Ink zó verslavend: na elke mislukte poging wil je meteen weer terug de wereld in, om te ontdekken welke onverwachte combinaties dit keer ontstaan.

Oosters sfeertje

Als ik ergens een zwak voor heb, is het wanneer games net een stapje verder gaan in hun presentatie. Realm of Ink vormt daarin geen uitzondering. De artstijl is duidelijk geïnspireerd op de Chinese cultuur. Dat zie je terug in de kunststijl die doen denken aan traditionele schilderkunst, de setting en zelfs in de namen van krachten en hubs, terwijl de sfeer een bijna mystiek tintje heeft. Ook de vijanden en bazen dragen bij aan dat oosterse karakter. Waar veel roguelites vaak terugvallen op generieke monsters, kiest Realm of Ink, net als Hades, voor tegenstanders die ontsnapt zijn uit mythen en legendes.

Die artistieke keuzes zorgen ervoor dat Realm of Ink niet alleen qua gameplay, maar ook visueel en thematisch een frisse wind laat waaien. Juist dit maakt de game aantrekkelijk voor spelers die meer willen dan alleen een actievolle roguelite: het is een ervaring die speelt met cultuur, stijl en mythologie.

Voorlopige conclusie

Realm of Ink weet met verslavende gameplay vol variatie, combinaties en mogelijkheden, gecombineerd met een unieke oosterse presentatie en een flinke dosis actie, een onvergetelijke indruk achter te laten. Het is echter nog even afwachten wanneer en hoe de game op de Nintendo Switch verschijnt. Omdat de speelsessie gebaseerd was op de pc-versie, blijft de vraag in hoeverre de hybride console van Nintendo dezelfde strakke en vloeiende ervaring kan bieden.

Op Steam is de game al sinds vorig jaar in Early Access beschikbaar en daar krijgt hij lovende reacties. Een volledige release wordt dit jaar verwacht. Dat ik ernaar uitkijk, moge duidelijk zijn. Of Realm of Ink straks echt kan meten met titels als Hades en Dead Cells, moet nog blijken, maar één ding staat vast: de drang om telkens nog één run te doen, is nu al moeilijk te weerstaan.