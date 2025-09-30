Roaring Moon en Iron Valiant in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

De afgelopen weken stonden de Treasures of Ruin in de spotlight in Pokémon Scarlet en Violet. Het is daardoor alweer een tijd geleden dat er een 7-Star Raid was. Dit weekeinde zal er een Tera Raid Battle-event zijn met Roaring Moon en Iron Valiant, twee Paradox Pokémon. Voor spelers van Scarlet zal Roaring Moon verschijnen en Iron Valiant voor Violet-spelers. Al met al dé kans om die Paradox Pokémon aan je collectie toe te voegen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is deze sterke tegenstander verslaan en vervolgens kan je de Pokémon vangen. Beide zullen de Mightiest Mark bezitten en zijn slechts eenmaal te vangen per savefile.

Roaring Moon is normaal gesproken een Scarlet-exclusive en Iron Valiant een Violet-exclusive. Beide zijn ze te vinden in Area Zero. Door tijdens dit event Raids van andere mensen te joinen, en in het specifiek de Raids van de andere game, kan je zo ook de Pokémon die normaal niet in jouw game te vinden is vangen.

Het event vindt plaats van 3 oktober 2025 om 02:00 uur tot 13 oktober 2025 om 01:59 uur. Naast dit event zullen er Paradox Pokémon in 5-Star Raids verschijnen. Het gaat om Great Tusk, Scream Tail, Brute Bonnet, Flutter Mane, Slither Wing en Sandy Shocks in Scarlet. In Violet zullen Iron Treads, Iron Bundle, Iron Hands, Iron Jugulis, Iron Moth en Iron Thorns te vinden zijn. Ook hiervoor geldt dat je online de Raids uit de andere game kan joinen.

