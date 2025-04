Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 17de week van het jaar 2025 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Hoewel de Switch 2 over minder dan 2 maanden al uitkomt, betekent dat niet dat het al volledig is afgelopen met games voor de originele Switch. Uiteraard is het nog altijd even afwachten of er wat leuks voor jou tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Rune Factory: Guardians of Azuma, maar liefst 5,8 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Eggconsole Mirai PC-8801mkIISR, maar 40 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Rune Factory: Guardians of Azuma – 5.8GB

Hundred Fires: The Rising of Red Star – Complete Edition – 5.7GB

Captain Blood – 4.9GB

Beyond Memories – Tales From the Heart – 4.8GB

Hood Story: Kaito Yamazaki – 4.3GB

Spellcaster University – 2.4GB

Ogu and the Secret Forest – 2.2GB

Farmyard Survivors – 1.9GB

Kakureza Library – 1.8GB

Truck Simulator 25 – American Driver – 1.7GB

Stasis Valley – 1.3GB

Reel It Fishing – 766MB

Jack Barau – 433MB

Cato: Buttered Cat – 421MB

Escape Game The Nostalgic Cafe – 389MB

Shotgun Cop Man – 386MB

Golf Up Tropical – 361MB

Hidden Capybaras with Orange: Collection – 358MB

CybeRage – 278MB

NekoNeko Girls – 251MB

Nico Saves the State – 222MB

Earth Savor – 206MB

Mystic Pathways – 187MB

Fantasy RPG: Raid Legends – 141MB

Hypotheses on the Symmetry between Vision and Hands – 134MB

Cryken Part 2 – 110MB

Garden of Merging Numbers – 85MB

Skating Rink Story – 84MB

Fit and Fry – 59MB

Eggconsole Mirai PC-8801mkIISR – 40MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!