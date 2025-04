Kijk hier om 15:00 mee naar de Mario Kart World Direct

Vandaag gaan we een stuk meer horen over Mario Kart World. De game heeft tijdens de Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 en Treehouse al redelijk wat aandacht gekregen. Toch wil Nintendo ons nog meer delen over de game die op 5 juni moet verschijnen. Volgens de medewerkers van het bedrijf moet de game in elk geval de hogere prijs van 80 tot 90 euro waard worden.

De Direct van vandaag is ongeveer 15 minuten lang en zal puur en alleen focussen op Mario Kart World. De Direct is hieronder live te volgen en achteraf komt het nieuws natuurlijk ook op Daily Nintendo terecht.