Sixtar Gate: STARGAZER is nu beschikbaar

Een aantal jaar geleden kwam Sixtar Gate: STARTRAIL op de Nintendo Switch uit. Deze rhythmgame had als unieke feature dat tijdens een nummer meer banen voor noten vrij zouden komen. Daardoor was het een stuk interessanter. Onverwachts is er een spin-off van die game verschenen op de Switch, genaamd Sixtar Gate: STARGAZER. Deze is per direct verkrijgbaar en kost €14,99 in de Nintendo eShop.

Sixtar Gate: STARGAZER is net als de vorige game een rhythmgame. In Adventure Mode ontdek je een aangrijpend verhaal in het Sixtar Gate-universum. Voor de rhythmelementen wordt gebruikt gemaakt van vier banen waarop de noten voorbijkomen. Met keuze uit ruim veertig nummer is er voldoende keuze.

Houd jij van een rhythmgame? Ga jij Sixtar Gate: STARGAZER kopen? Laat het ons weten in de reacties!