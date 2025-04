Releasedatum en nieuwe trailer voor Starlight Legacy

Een van de hoogtepunten van de eastasiasoft Showcase Spring 2025 op 7 april was de aankondiging van een release window voor de Japanse retro RPG-titel Starlight Legacy. Toen werd er gesproken over mei 2025. Maar nu maken eastasiasoft en ontwikkelaar Decafesoft een concrete releasedatum bekend voor deze titel. Vanaf 28 mei is de game voor €12,99 te koop in de Nintendo eShop. Om de bekendmaking van de release te vieren is er ook een nieuwe trailer uitgekomen. Deze kun je onderaan dit bericht bewonderen.

Starlight Legacy is een non-lineair avontuur in de stijl van de 16 bit JRPG-klassiekers. Je verkent de vier provincies van het Evaria Koninkrijk en volgt krijgers Ignus en Teryl op hun missie om de ‘Eternity Tree’ te herstellen en daarmee het Koninkrijk te redden. Tijdens de showcase werd er trouwens ook gesproken over een fysieke release voor Europa. En dat lijkt nog steeds de bedoeling te zijn. Eastasiasoft geeft op hun website aan dat er in de komende weken meer bekend wordt gemaakt over een fysieke versie.

Ben jij nieuwsgierig naar Starlight Legacy? En ga je dan voor een digitale of fysieke versie? Laat het ons weten in de reacties!