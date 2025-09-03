Kijk hier om 20:00 uur 007: First Light-State of Play

Sony zal vanavond een State of Play uitzenden die de eerste ‘gameplay deep-dive’ biedt voor IO Interactive’s aankomende James Bond-game, 007: First Light. De beelden zijn te bekijken via onderstaande video. De presentatie zal eerst gameplaybeelden van de game bevatten, daarna zullen ook de ontwikkelaars aan het woord komen. 007: First Light zal in 2026 op PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch 2 en pc verschijnen.

