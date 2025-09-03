Moeten we nu langer wachten op Haunted Chocolatier?

Na de korte bevestiging van ConcernedApe op X dat er inderdaad een Stardew Valley 1.7 aan gaat komen, was er slechts één vraag die fans bezighield: moeten we daardoor langer wachten op Haunted Chocolatier? Eric Barone neemt middels een update op zijn gamewebsite iets van onzekerheid weg bij spelers. Want ja, het kan consequenties hebben voor de ontwikkeling en het tijdspad van Haunted Chocolatier. Dit is zijn antwoord:

‘Misschien een beetje, maar niet zoveel als je zou denken.’

In zijn bericht legt hij uit dat hij met de doorontwikkeling van Stardew Valley sinds versie 1.3 ondersteund wordt door een klein team. Daardoor kan hij voor zijn eerste game de rol van creatief directeur aannemen en zich qua ontwikkeling richten op zijn nieuwe project Haunted Chocolatier. Die werkverdeling gaat tot nu toe erg goed vertelt hij. Toch wil hij voordat Stardew Valley 1.7 verschijnt nog wel hands-on aan de slag met de update. Zo zegt hij: ‘Om volledig betrokken te blijven bij de game, moet ik elk stukje nieuwe content zelf ervaren hebben. En er zijn bepaalde aspecten van contentontwikkeling die ik zelf doe, zoals de muziek‘ (vertaald met Google Translate). Aan de ontwikkeling van Haunted Chocolatier werkt ConcernedApe trouwens wel alleen.

Daarna doet hij nog een interessante uitspraak over de releasedatum van de 1.7 update van Stardew Valley. Zoals bekend is er nog geen concreet moment gepland. Zijn aanpak is immers een ‘no release date’-approach, dus het is totaal onduidelijk wanneer dat gaan zijn. En nou komt het: ‘Het zou zelfs kunnen gebeuren nadat Haunted Chocolatier uitkomt. (Geen garanties.)‘. (vertaald met Google Translate). Hij benadrukt dat dit in de toekomst ook zomaar weer zou kunnen veranderen. Kortom, eigenlijk weten we niets meer. Het enige dat wederom bevestigd wordt is dat hij begaan is met zowel zijn nog steeds immens populaire eerste game Stardew Valley, als met zijn nieuwe project Haunted Chocolatier.