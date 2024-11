Kijk hier om 23:00 de Super Nintendo World Direct

De eerste uitbreiding van Super Nintendo World in Universal Studios Japan zit er aan te komen. De Donkey Kong-uitbreiding zou oorspronkelijk in het voorjaar al open moeten gaan, maar dat werd uitgesteld. Echte details zijn niet gedeeld, maar waarschijnlijk waren er problemen met de Mine Cart attractie. Deze maakt namelijk gebruik van bijzondere technologie en waarschijnlijk had dat meer tijd nodig. Vanavond worden er eindelijk nieuwe details onthuld in de Super Nintendo World Direct.

Hoewel er werd gezegd dat de opening nu in het najaar van dit jaar zal zijn, is de kans klein dat dit nog gebeurd. Aangezien het najaar natuurlijk nog maar een kleine 1,5 maand duurt. We zullen echter waarschijnlijk vanavond te horen krijgen wat de openingsdatum gaat zijn en wat er allemaal te beleven valt.

In 2020 had Nintendo een soortgelijke presentatie voor het eerste gedeelte. Deze duurde 15 minuten en introduceerde de rides, activiteiten en wat van de mogelijke maaltijden. Die van vandaag duurt maar ongeveer 10 minuten. Nintendo heeft al gewaarschuwd dat er geen nieuws over games of de Switch 2 in zal zitten.