Pre-order nu een Donkey Kong Country Returns HD-bundel via de My Nintendo Store

Pre-order nu een Donkey Kong Country Returns HD-bundel via de My Nintendo...

We moeten er met z’n allen nog even op wachten voordat Switch-bezitters aan de slag kunnen met Donkey Kong Country Returns HD. Volgend jaar, op 16 januari, verschijnt de heruitgave namelijk pas. Omdat de release nog iets meer dan twee maanden op zich laat wachten, kan het zo zijn dat je het spel nog nergens vooraf hebt besteld. Als dat zo is, en je fan bent van deze game, dan heb ik misschien wel goed nieuws voor je! Via de My Nintendo Store krijg je namelijk gratis goodies en is er tevens een avonturiersbundel beschikbaar!

Wat voor leuks krijg je allemaal?

De avonturiersbundel van Donkey Kong Country Returns HD gaat voor een bedrag van €66,99 over de toonbank, maar dan krijg je wel een paar mooie bonusartikelen! Uiteraard ontvang je bij aankoop de volledige titel en daarbij wordt er ook een buiktasje en een pennenhouder in de vorm van een DK-ton geleverd. Het buiktasje is ongeveer 30 x 14 centimeter groot en 100% gemaakt van polyester en de plastic pennenhouder is iets kleiner met een formaat van 7 x 6 centimeter.

Mocht je het bedrag van de eerder genoemde bundel te hoog vinden, lees dan vooral verder. Als je de normale versie via de My Nintendo Store aanschaft krijg je namelijk ook iets leuks. Als pre-order bonus krijg je namelijk zonder extra kosten een microvezeldoekje en een K.O.N.G-letterspeldjesset. Alle goodies zijn op onderstaande afbeelding te bewonderen!

Bestel Donkey Kong Country Returns HD nu via de My Nintendo Store

Heb je genoten van wat je hebt gelezen en gezien? Misschien is dit Donkey Kong Country-spel dan wel iets voor jou! Het aanschaffen van deze game kan onder andere via de My Nintendo Store, zowel fysiek als digitaal. Mocht je een aankoop doen via één van de onderstaande links krijgen we een klein percentage van het bedrag, wat we vervolgens kunnen investeren in Daily Nintendo. Het kost jou uiteraard niets extra’s en de prijs blijft dus hetzelfde. Als je meer te weten wilt komen over affiliate links, dan kun je daarover hier meer lezen. Onderstaande links gaan naar de Nederlandse website, al kun je vanaf hier ook naar België bestellen.