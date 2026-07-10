[Kijktip] Press Start For Nostalgia – een heerlijke docu over retro-gaming

Op 3 mei jongstleden ging in het filmtheater in Hilversum de documentaire Press Start For Nostalgia in premiere. Dit eerbetoon aan retro-gaming is gemaakt door Bruno Ramos, een Braziliaanse filmmaker en kleurcorrector die sinds 2016 werkzaam is op het Mediapark in Hilversum. In de twee uur durende Engelstalige film onderzoekt hij de obsessie rond de retro-gamingcultuur in de jaren 2020. Daarvoor heeft hij niet alleen in Nederland gefilmd, maar ook in Duitsland en Brazilië. De docu bevat interviews met verzamelaars van retro-games, ontwikkelaars, journalisten en levenslange gamefanaten die opgroeiden tijdens de gouden jaren 80 en 90. Decennia later zoeken ze naar authentieke manieren om de magie van hun jeugd te herbeleven, van CRT-televisies en originele hardware tot zeldzame en kostbare games in nieuwstaat. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder en bekijk vooral de trailer onderaan om alvast een indruk te krijgen!

De aantrekkingskracht van het spelen én verzamelen van retro-games

De documentaire is niet gewoon een film, maar eerder een ode aan de videogamebranche en dan specifiek de retro fysieke games én hardware. Aan het woord komen videogame-iconen zoals Pablo Miyazawa van Nintendo World – het officiële Nintendo-magazine in Brazilië, Joe van Burik van de Amsterdamse radiozender BNR en HitP Studio – de makers van de shoot-‘em-up Schildmaid MX. Zij worden vergezeld door verzamelaars en gamefans afkomstig uit de eerder genoemde drie landen.

In gesprek met maker Bruno Ramos

Voor het schrijven van dit bericht had ik het geluk om maker Bruno Ramos te vragen naar de inspiratie voor zijn film. Daarnaast was ik erg benieuwd hoeveel werk het hem heeft gekost om tot dit professionele eindproduct te komen. In een kort interview vertelde Bruno met veel enthousiasme over de totstandkoming van zijn film.

Waarom deze documentaire over retro-gaming?

Ik vroeg hem naar waarom hij deze docu graag wilde maken. Daarop vertelde hij:

‘The idea for the film didn’t start this big. I was just in the mood to get a camera and make a (shorter) video with a couple friends who are very interesting gamers. Like Peter Scheffer (@retrogamepapa) has a collection I’m jealous of. And Michiel Kroder and Hans from HitP Studio made the Dutch/German game Schildmaid MX, which is retro-inspired. So I just wanted to make a cool video with guys like them, but suddenly more people joined the film and I found myself in Brazil in-between, so the content became really rich. Interviewing a childhood hero of mine, the Brazilian Nintendo magazine editor-in-chief Pablo Miyazawa, was a surreal experience and something I’ll always treasure.

I’ve always loved games, specially Nintendo games, being a Nintendo 64 baby myself. And I never stopped playing older games. But since meeting these guys around the pandemic, I got obsessed with the collecting and retro cultures. I noticed that this obsession is taking hold of many people born around the 80’s. Our generation is dedicating so much time, money, energy and so much space in our houses to this hobby, it’s comparable to fanatic football fans. But it seemed like there’s something more. Football fans like following their teams, but retrogamers demand authentic experiences even if that costs thousands of euros and the emotional connection to games seems to be different from any other kind of hobby. I wanted to understand why adults (myself included) are going to such lengths to scratch that itch.’

Hoeveel werk en tijd heeft het gekost?

Op de vraag hoe lang hij met het maken van de film is bezig geweest vertelde Bruno:

‘It took me almost a year to make the entire film. I only had help with a couple shooting days, like in Brazil I was lucky to have a full cinema studio and people to help. But for 90% of the interviews I was completely alone. So I had to do everything, set up camera, lights, microphones and then interview the people. So it went slow.

Also in post-production, I did everything myself. I was lucky that a professional and good friend of mine, Davide Caminita, offered to do the sound mix. So that took a load off my shoulders. But all the editing, graphics and color grading were done by myself in my spare time.’

Aanrader!

De premiere heb ik helaas aan me voorbij moeten laten gaan, maar inmiddels heb ik de volledige documentaire kunnen zien. Als kind van de jaren 80 heb ik er erg van genoten, daarom breng ik dit passieproject graag bij onze lezers onder de aandacht. Wie weet roept het ook bij jullie dat heerlijke gevoel van nostalgie op. Bij mij liggen de GameBoy en NES uit mijn jeugd ook nog in de kast. Daar kan ik geen afscheid van nemen. En onlangs nog herontdekte ik de 3DS. Het blijft leuk om te spelen op twee schermen. Wat dat betreft was de docu één groot feest der herkenning.

Een andere fijne bijkomstigheid van deze film is de geruststelling over de omvang van je eigen gameverzameling. Die van mij lijkt toch niet zo uit de hand gelopen, wanneer ik het vergelijk met de prachtige collecties van de verzamelaars uit de docu.

Kortom, ik kan deze documentaire dan ook van harte aanraden. Press Start For Nostalgia is nu hier te bekijken op YouTube. Veel kijkplezier!

Trailer: