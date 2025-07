Old School Rally racet zich een weg naar de Nintendo Switch

UItgever Astrolabe Games en ontwikkelaar Frozen Lake Games hebben Old School Rally aangekondigd voor de Switch. Deze game, een retro rally racing game, verscheen bijna precies een jaar geleden op Steam. Het is daar erg positief ontvangen, waardoor de game nu ook naar de Switch komt. Of de game net zo populair op Nintendo’s hybride console wordt kunnen we dit najaar bekijken, want de game staat gepland voor release rond de feestdagen. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze titel hebben we alvast goed nieuws. Een demo van de game is alvast op de Switch verschenen. Deze is nu te downloaden.

Old School Rally is een retro racing game die beloofd een nostalgische ervaring te bieden naar het beste van de rally racing games. Zo bevat de game meer dan 30 unieke auto’s, speciale tracks door 10 verschillende landen, maar dan 22 race tracks, bijna 50 unlockable items en een heerlijke retro soundtrack met meer dan 30 originele nummers. De game heeft daarnaast verschillende updates gekregen om een betere ervaring te bieden voor zowel nieuwe als terugkerende spelers. Met gameplay gefocust op je vaardigheden op hoge snelheid en een grafische stijl die je zo terugzet naar de jaren 90 moet dat wel goed komen! En heb je er genoeg van om in je eentje te spelen? Daag spelers van over de hele wereld uit en ga voor de top van de leaderboard!