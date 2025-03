Watch party op onze Discord-server tijdens de Nintendo Direct: Nintendo Switch 2

Woensdag 2 april 2025 om 15.00 uur is het eindelijk tijd voor de Nintendo Direct rond de Switch 2. De verwachtingen zijn hooggespannen en er wordt een hoop nieuws verwacht. Speciaal daarom houden we op onze Discord-server een watch party. Lid worden van onze server kan via deze link. Een watch party houdt in dat je gezamenlijk de Direct kijkt en in de voicechat jullie reacties direct kunt delen. Zo voelt het alsof je samen geniet van een show vol verrassingen.

Het event zal op 2 april rond 14.45 uur starten in onze server. Zo is er een kwartier inloop en kunnen de verwachtingen alvast met elkaar gedeeld worden. Vervolgens start de Direct en na afloop kan er nog nagepraat worden. De eindtijd is dus onbekend, want het feestje stopt pas als iedereen zijn reactie op de Direct heeft gedeeld.

Naast de watch party kan je op onze Discord-server terecht voor alles rond de Nintendo Switch 2. We hebben een stel kanalen waar gepraat kan worden over de geruchten, maar ook over de games en hardware. Een mooie manier om toe te leven naar de Direct en daarna naar de release van de Switch 2. Mocht je de Direct niet live kijken, dan kunnen er spoilers in deze kanalen staan.

Om de server van Daily Nintendo draait het niet alleen om de Nintendo Switch 2. Zo is er ook ruimte om te praten over verscheidene onderwerpen en wordt er regelmatig samen gegamed. Als je nog geen lid bent, klik dan snel op deze link en kom er gezellig bij!