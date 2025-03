Filmdata en locatie van The Legend of Zelda movie zijn bekend

Op een site van de FTIA (Film & Television Industry Alliance), productionlist.com, heeft wat nieuwe informatie gedeeld over de aanstaande The Legend of Zelda movie. Gisteren verscheen al het nieuws dat de film op 27 maart 2027 moet gaan verschijnen. Nu hebben we meer informatie over het project gekregen dankzij de eerder genoemde website.

Zo is bekend gemaakt dat dat het filmen van de film plaatsvindt van 4 november 2025 tot en met 7 april 2026. De filmlocatie is in Nieuw-Zeeland. Dit land is een populaire bestemming voor het filmen van films. Nu zijn er veel verschillende soorten films geschoten in dat land met de bekendste natuurlijk The Lord of the Rings en The Hobbit. Een perfecte plek voor een wereld als Hyrule.

Tot slot bevat de pagina nog een projectbeschrijving. Het is op dit punt onduidelijk of het een indicatie voor de film moet geven of dat ze een algemene beschrijving van de franchise.